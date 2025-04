Oficial da reserva da PM é encontrado morto dentro de veículo

Um oficial da reserva da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi encontrado morto dentro de um automóvel na manhã desta segunda-feira (7), na garagem de sua residência, localizada no bairro de Novo Horizonte, em Salvador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima foi identificada como José Vital Alves da Silva, de 62 anos, primeiro-tenente da reserva remunerada da corporação. De acordo com a 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), agentes foram acionados por volta das 10h, após uma denúncia feita ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom). O chamado foi motivado pelo forte odor vindo da área onde o corpo estava.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o corpo do militar dentro do veículo. Segundo relatos preliminares, havia indícios de violência no automóvel.

A Polícia Civil da Bahia informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi responsável pela perícia no local. Já o corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias da morte estão sob investigação.

Com informações do portal Metrópoles