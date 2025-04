Homem morre após levar choque elétrico em Campos do Jordão

Um homem de 41 anos, identificado como André Luiz da Silva, morreu na manhã desta segunda-feira (7) após sofrer um choque elétrico em Campos do Jordão. A vítima realizava um trabalho artesanal em sua residência, no bairro Vila Cristina, quando sofreu a descarga.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por volta de 9h30, mas não resistiu e faleceu após dar entrada no pronto-socorro. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).