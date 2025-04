Mulher engole 100 cápsulas de cocaína e tenta viajar para Europa

A PF (Polícia Federal) prendeu uma mulher que tentou embarcar em voo para a França, carregando 100 cápsulas de cocaína ingeridas. A prisão aconteceu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), no início da noite da última quinta-feira (3).

A mulher foi presa durante o trabalho de fiscalização do terminal de passageiros de Viracopos, pela ‘Operação Shield’ da PF. A prisão foi realizada em trabalho conjunto com a Receita Federal.