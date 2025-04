Caixão cai de carro funerário em rua movimentada do Vale

Uma situação inusitada chamou a atenção de pedestres e motoristas na manhã desta segunda-feira (7), no centro de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Um caixão caiu de um carro funerário no cruzamento entre a Rua Capitão Neco e a Rua Francisco Novaes, uma das vias mais movimentadas da região.

Segundo testemunhas, o caixão precisou ser carregado por dois funcionários, o que indica a possível presença de um corpo em seu interior. O incidente gerou curiosidade e apreensão entre os que passavam pelo local.