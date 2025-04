Professora Ivana morre e deixa legado na educação do Vale

Morreu nesta segunda-feira (7) a professora Ivana Costa Beber Teixeira, educadora da rede municipal que atuava com dedicação e carinho na EMEI Lucila Dores de Carvalho Abreu.

Reconhecida pelo comprometimento com a educação infantil, Ivana marcou a trajetória de colegas, alunos e de toda a comunidade escolar, deixando um legado de afeto, responsabilidade e inspiração.