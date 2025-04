Coveiro desenterra corpo de bebê e joga fora os restos mortais

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um coveiro desenterrou o corpo de um bebê e jogou fora os restos mortais. O caso aconteceu em Baylos, nos Estados Unidos, e terminou com a prisão do coveiro Matthew Fortner, de 49 anos.

Um casal, que estava no cemitério enfeitando túmulos para a Páscoa, viu quando Matthew desenterrou o caixão e o jogo do alto de um morro do cemitério, com os restos mortais se espalhando pelo terreno.

Após testemunhar o ato, o casal acionou a polícia. O coveiro vai responder por violação de restos humanos.