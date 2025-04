Motim em presídio do Vale deixa 3 feridos e mobiliza intervenção

Um motim em penitenciária do Vale do Paraíba mobilizou agentes penitenciários e equipes da Célula de Intervenção Rápida, após tumulto e agressões entre presos no pátio do Pavilhão 8, do complexo Penal de Potim. O caso foi registrado como lesão corporal e motim de presos e aconteceu na manhã da última sexta-feira (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O episódio teve início por volta das 8h20, durante o procedimento de liberação dos presos para o banho de sol. Ao abrir a cela 8, um agente penitenciário foi surpreendido por um tumulto generalizado. Detentos bloquearam celas com objetos e se recusaram a obedecer ordens para retorno imediato, dando início a confrontos físicos.