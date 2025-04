Homens dopam e estupram adolescente; vídeo foi postado no 'Zap'

Dois homens foram presos após dopar e estuprar um adolescente, filmando a violência sexual contra o menor e depois compartilhando as imagens nas redes sociais.

Os suspeitos, de 39 e 49 anos, foram presos em Alvorada do Norte (GO). Segundo a polícia, a vítima foi dopada com álcool e drogas. Depois, com o adolescente atordoado, um dos homens cometeu o estupro, enquanto o outro gravava e incentivava o abuso.