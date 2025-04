Pilar, de 5 anos, é achada morta; irmã de 1 ano está desaparecida

Tragédia na Argentina.

A pequena Pilar Hecker, de 5 anos, foi encontrada morta no último domingo (6), após uma forte tempestade em Bahia Blanca.

Delfina Hecker, de apenas um ano, está desaparecida há um mês. O carro em que a família estava foi arrastado pela correnteza, em 8 de março, após uma chuva intensa. O corpo de Pilar foi encontrado neste último dia 6.