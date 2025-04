Ex-candidato a vereador de 33 anos é morto a tiros em Cruzeiro

Um homem de 33 anos foi baleado e morreu em Cruzeiro, na noite de domingo (6), na rua José Pucini, no bairro Itagaçaba, um dos mais violentos da cidade.

O homem baleado e morto foi identificado como Jefferson Lima da Silva, conhecido como “Bill Barbeiro”. Ele foi candidato a vereador na eleição de 2024, pelo partido União Brasil, e recebeu 102 votos e ficando como suplente. Jefferson era barbeiro e mantinha um estabelecimento no bairro Vila Pontilhão.