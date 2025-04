Após espionar celular, homem mata ex-namorada com 20 facadas

Após espionar o celular, um homem matou a ex-namorada com 20 golpes de canivete no último sábado (5), no apartamento da vítima, em Teresina (PI).

Gisele Maria Pinheiro Pereira, de 33 anos, foi brutalmente assassinada 15 dias depois de colocar um ponto final no relacionamento de três anos que mantinha com Pedro Rocha Pereira e Farias. Ele se entregou à polícia após o crime.

