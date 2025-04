VÍDEO: Câmera flagra Camila sendo morta a tiros na região

Segundo o boletim de ocorrência, Camila estava próxima ao caixa do estabelecimento quando foi surpreendida por um homem encapuzado, vestindo moletom e segurando um guarda-chuva. O criminoso efetuou ao menos três disparos, atingindo a comerciante na cabeça. O autor do crime fugiu a pé e, até o momento, não foi localizado.

A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio ocorrido na noite de sábado (5), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. A vítima, identificada como Camila Muniz dos Santos, de 42 anos, foi morta com disparos de arma de fogo dentro do pet shop onde trabalhava, localizado na rua da Cascata.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da equipe de perícia técnica de Caraguatatuba. O óbito foi confirmado ainda no local pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Dois projéteis foram recolhidos durante os trabalhos periciais, além de um fragmento de projétil entregue posteriormente por um morador que o encontrou próximo ao local do crime.

A mãe da vítima estava no local no momento do crime e prestou depoimento. Ela informou que Camila estava em processo de divórcio do ex-marido, com quem mantinha um relacionamento conturbado e histórico de ameaças — inclusive registrados em boletins de ocorrência anteriores na Delegacia de Defesa da Mulher. Recentemente, uma decisão judicial sobre a partilha dos bens do casal havia sido emitida.

Um sobrinho da vítima analisou as imagens das câmeras de segurança do pet shop e afirmou que o suspeito não se parece fisicamente com o ex.