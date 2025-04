VÍDEO: Mulher dá mata-leão em homem suspeito de assédio sexual

Após o assédio, Receba chamou o homem e perguntou se ele teria algum “problema”, pois já era a terceira vez que ele passava a mão na bunda de sua amiga. “Ele falou assim: ‘se ela não quisesse ser encostada ela que saísse do meio da rua'”, relata.

O colega de trabalho das mulheres chamou o suspeito de mal educado. O homem imediatamente desferiu um soco no rosto e no ombro do rapaz. “Nisso eu imobilizei, joguei ele no chão e chamamos a polícia”, afirma Rebeca.

O momento foi registrado por pessoas que passavam pelo local. No vídeo, o homem aparece contrariado. Ele diz que não assediou a mulher e que Rebeca estaria o “afogando” com o mata-leão.