VÍDEO: Homem invade igreja, quebra imagens de santos e foge

Vestindo blusa cinza, o homem entrou por volta de 10h na Paróquia Bom Jesus das Oliveiras, que fica na rua Antonio D’Amin, no Itaim Paulista. No momento, a igreja estava vazia.

Ele conversou com um fiel que aguardava o início da celebração, e depois se dirigiu à porta de entrada, onde estavam colocadas duas imagens.

Ele foi até a imagem de Bom Jesus, o padroeiro da igreja – que estava coberta com um pano roxo por causa da quaresma – e a derrubou. Depois, foi até a imagem de santa Edwiges e a jogou no chão da mesma forma. Ele ainda jogou as imagens já caídas no chão novamente para terminar de quebrá-las. Em seguida, o vândalo fugiu.

O pároco da igreja afirmou nas redes sociais que as imagens ficaram completamente destruídas e não há como recuperá-las. A Polícia Civil está investigando o caso.