Mãe e filha morrem em trágico acidente; jovem estava grávida

Um trágico acidente ocorrido na última sexta-feira tirou a vida de uma mulher de 63 anos e de sua filha, de 32, que estava grávida.

O caso aconteceu em Apúlia, na Itália, e gerou forte comoção. Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, sua filha, não resistiram ao acidente. No carro, estavam ainda o marido de Rosa, pai de Margherita, que teve uma fratura no fêmur e sobreviveu.