Vídeo mostra acidente com caminhão-tanque que explodiu em rodovia

A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos por 16 horas. Além dos trabalhos de combate às chamas, havia muita presença de material inflamável no local. A retirada dos veículos incendiados foi realizada com cautela, segundo a Polícia Rodoviária Federal, para garantir a segurança de todos.

Um vídeo impressionante mostra o momento em que um caminhão que transportava combustível tombou na BR-101, em Palhoça (SC). O acidente provocou um incêndio de grandes proporções, atingiu 25 veículos e deixou cinco pessoas feridas na tarde de domingo (6), segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O etanol que restou no tanque do caminhão que tombou precisou ser transbordado para outro caminhão-tanque. Somente depois deste trabalho é que o caminhão foi retirado do local.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o acidente causou pânico entre os motoristas dos veículos que estavam próximos do lugar onde o caminhão tombou. Os ocupantes desses veículos saíram correndo pela pista para fugir do fogo.

Entre as vítimas do acidente, estão o motorista do caminhão-tanque que tombou e sua mulher. Ambos sofreram queimaduras nos membros superiores e inferiores e foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pinheira. Outras três pessoas foram atingidas pelas chamas e removidas por ambulâncias da concessionária.