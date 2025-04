Adeus, Madu: Universitária morre aos 25 anos após sofrer AVC

Adeus, Madu!

A morte da universitária Maria Eduarda de Macedo Magalhães, de 25 anos, a Madu, está comovendo as redes sociais. Amigos, colegas e familiares se despendem da jovem, definida como uma mulher cheia de vida e planos.

A estudante de física da Universidade Federal de Goiás morreu e causou comoção entre colegas, amigos e familiares dela, em Goiânia. Apesar de jovem, era diretora de um projeto de extensão e dava aula em um colégio da capital.