Caminhão com combustível explode na BR-101 e queima 25 veículos

Um caminhão-tanque carregado com etanol tombou e explodiu por volta das 13h30 deste domingo (6) no quilômetro 233 da BR-101, em Palhoça (SC). O acidente provocou um incêndio de grandes proporções, atingiu dezenas de veículos e deixou cinco pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

A rodovia está totalmente interditada nos dois sentidos, sem previsão de liberação. Segundo balanço dos bombeiros, 22 automóveis e três carretas foram atingidos pelo incêndio. O fogo se espalhou rapidamente após o tombamento do caminhão, e veículos que estavam próximos entraram em combustão.