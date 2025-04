Tarcísio pede anistia e diz que cadeia é para 'ladrão e corrupto'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu a anistia aos presos pelo 8 de janeiro em ato na Avenida Paulista, em São Paulo, com apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A manifestação foi marcada por críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) e em defesa do próprio ex-presidente, réu sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado. ?