VÍDEO: ‘Eleição sem Bolsonaro é ditadura’, diz ex-presidente

“Se o voto é alma da democracia, a contagem pública do mesmo se faz necessária. Aqui, apesar do momento difícil, a gente consegue recarregar as baterias e se preparar para novas batalhas. Com a certeza que a vitória virá”, disse Bolsonaro.

No meio do discurso, Bolsonaro afirmou que espera um TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mais “isento” em 2026 e disse que a “perseguição às lideranças da direita” vai acabar no ano que vem.