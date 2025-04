Chuvas no Rio deixam mais de 50 cidades em alerta para inundações

Várias cidades do Rio de Janeiro registraram fortes chuvas entre sexta-feira (4) e sábado (5). Com sede em São José dos Campos, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu um alerta máximo neste domingo (6) para 53 cidades do estado.

O maior volume de chuva foi registrado em Petrópolis, com 252,7 mm. Teresópolis, também na região Serrana, registrou 205,4 mm. Em Duque de Caxias choveu 171,7 mm 24 horas.