Homem sumido há 4 dias é encontrado morto dentro de cisterna

O corpo de um homem de 41 anos, que estava desaparecido há quatro dias, foi encontrado dentro de uma cisterna em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite de sábado (5).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o cadáver foi encontrado pela Polícia Militar de Minas Gerais. Os militares abordaram um suspeito, que confessou ter matado a vítima e jogado o corpo em uma cisterna de um terreno em um milharal.