Homem finge doença para agredir companheira internada em UPA

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal após simular estar doente para conseguir acesso à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Sobradinho 2, com o objetivo de perseguir e agredir sua companheira, que estava internada no local. O caso aconteceu na última terça-feira (1º).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo as investigações, o suspeito alegou estar com machucados e, após preencher a ficha de atendimento e passar por avaliação médica, foi diretamente ao leito onde a vítima estava internada. Pouco tempo depois, os gritos da mulher chamaram a atenção dos seguranças da unidade.