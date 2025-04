Homem confessa ter matado a esposa com golpe de ‘mata-leão’

Um homem, identificado como João Vitor, de 24 anos, foi preso após confessar ter matado a esposa, Thayná Rosa, de 20 anos, em uma casa no Aglomerado da Ventosa, na região oeste de Belo Horizonte, na última sexta-feira (4).

Segundo a Polícia, João Vitor se apresentou a uma delegacia na região do Barreiro, afirmando que havia matado a esposa. Ele relatou estar discutindo com a mulher e ela deu um tapa no rosto dele. Alterado, o homem disse que “perdeu a cabeça” e deu um golpe de “mata-leão”, levando-a morte.