Pai esquece bebê dentro de carro e filho morre com calor extremo

O caso ocorreu em 18 de março. Segundo relatos da investigação, Ehrlich havia saído de casa para deixar quatro de seus seis filhos com a babá e só percebeu que havia esquecido de levar o leite do bebê ao chegar à casa da cuidadora. Ele, então, voltou para buscá-lo, mas, ao retornar ao carro, seguiu direto para a escola religiosa, deixando o filho dentro da van.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um bebê de quatro meses morreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, após ser deixado por mais de duas horas dentro de uma minivan sob sol forte. O pai da criança, Moshe Ehrlich, de 35 anos, admitiu às autoridades que esqueceu o filho no banco de trás do veículo ao estacionar em frente à escola religiosa que frequenta em Lakewood.

Enquanto isso, a babá tentou contatar a mãe da criança, preocupada com sua ausência. A mensagem não foi vista de imediato, e, após várias tentativas de contato sem sucesso, um dos filhos da babá foi até a escola procurar pelo pai do bebê. A van foi encontrada com o bebê inconsciente.

Socorristas foram chamados, mas a criança já não apresentava sinais de vida. Ela foi levada ao Monmouth Medical Center Southern Campus, onde o óbito foi confirmado. A temperatura dentro do veículo teria ultrapassado os 35?°C, enquanto a temperatura externa naquele dia chegou a 17?°C.

Ehrlich se apresentou à polícia dois dias depois, em 20 de março, e foi acusado de colocar uma criança em risco. Ele foi liberado após audiência judicial. A família preferiu não se manifestar, segundo o New York Post, que divulgou as informações com base em documentos da prisão.