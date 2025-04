Casal é suspeito de matar e enterrar no quintal a tia das flores

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Civil de Goiás está à procura dos suspeitos de assassinar Raimunda das Dores Brito de Almeida, carinhosamente conhecida como “tia das flores”, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Raimunda desapareceu no dia 2 de março. Dois dias depois, seu corpo foi localizado pela Polícia Militar, parcialmente carbonizado, enrolado em uma capa de sofá e enterrado em uma cova rasa no quintal da própria casa.

Segundo o inquérito, Sara e Gustavo moravam com Raimunda, junto dos dois filhos do casal. Vizinhos relataram à polícia que ouviram barulhos estranhos vindos da residência no dia do desaparecimento, além de sentirem um forte cheiro de queimado.

Imagens de câmeras de segurança flagraram os dois deixando a casa após o crime. Desde então, o casal não foi mais visto. Há indícios de que tentaram apagar os vestígios do assassinato antes de fugir.