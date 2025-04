Mulher é estuprada, agredida e jogada dentro de rio, e sobrevive

Uma mulher foi estuprada e agredida por um homem que, após violentá-la, a levou até um matagal e tentou afogá-la em um rio, acreditando que a havia matado.

A violência aconteceu na madrugada da última quarta-feira (2), no Setor Goiânia 2. O agressor e violador foi preso pela Polícia Militar.