Avião faz pouso forçado entre veículos na BR-101; ASSISTA

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), havia duas pessoas a bordo, o piloto e o proprietário do avião. O pouso ocorreu neste sábado (5).

O incidente ocorreu por volta das 11h50 no quilômetro 15 da BR-101, sentido Porto Alegre (RS). Ocupantes de um carro registraram o momento em que o monomotor faz o pouso em meio ao trânsito da rodovia. A aeronave partiu de Garuva com destino a Joinville.

Segundo a PRF, as 13h30 mecânicos avaliavam a aeronave, que foi empurrada e colocada para fora da pista. De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável por esse trecho da BR-101, às 14h a pista estava com um quilômetro de fila devido à interdição do acostamento no sentido Curitiba.

* Com informações do jornal o Globo