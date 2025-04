Presidente do TJ: 'Democracia e imprensa livre são irmãs gêmeas'

“Estamos transformando o Poder Judiciário de São Paulo de um tribunal informatizado para um tribunal eminentemente digital. É uma revolução na área da tecnologia do Poder Judiciário”, afirmou Torres Garcia.

Nessa entrevista exclusiva, o presidente do TJ fala sobre os 150 anos do Tribunal, destaca o papel da imprensa e da democracia, revela novidades no Judiciário paulista, responde sobre 'penduricalhos' que aumentam os salários dos magistrados e discorre sobre a crescente judicialização no país. Confira a entrevista na íntegra:



“Quanto mais se fortalece a liberdade de imprensa, mais se robustece a democracia. Quanto mais se robustece a democracia, mais se fortalece a liberdade de imprensa”. Esta frase foi dita por Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje ex-ministro, Ayres Britto completava dizendo que "a imprensa e democracia são irmãs siamesas". Qual é a avaliação do senhor sobre o papel da imprensa? E traçando um paralelo, quais são as similitudes entre o papel da imprensa e o papel do Poder Judiciário?

Primeiro lugar é um prazer estar aqui na redação de OVALE. Enquanto corregedor geral da Justiça e candidato à presidência do Tribunal, tive a honra de fornecer um artigo que foi publicado naquela ocasião. É, o ministro Ayres Britto está coberto de razão. Não há possibilidade de imprensa ser cerceada com existir com democracia. São coisas absolutamente díspares.