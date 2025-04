Após tomar cano de garota de programa, homem sai atirando no Vale

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após efetuar disparos de arma de fogo na rua São Mateus, no bairro Jardim Paraíba, em Jacareí, na manhã de sexta-feira (4). Ele se irritou ao perceber que não seria atendido pela mulher com quem havia combinado um encontro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma ocorrência com disparos de arma de fogo envolvendo um homem e duas mulheres. Com base nas imagens de monitoramento urbano, o suspeito foi localizado na rua Nilo David, no bairro Parque Imperial.