Trio acusado de matar e arrancar cabeça de mulher é solto

Três acusados de um assassinato bárbaro foram soltos por decisão da Justiça do Ceará. As prisões de Yuri Nogueira, Francisca Silva e Jadeline Silva (nome social de Jardel) foram revogadas, com aplicação de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico.

O trio foi denunciado por matar e arrancar a cabeça de uma vítima no bairro Pirambu. O corpo decapitado de Aurileide Gonçalves da Silva, a 'Neide' foi desovado na Praia Vila do Mar.