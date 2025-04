Dupla de ciganos é morta durante briga em festa de casamento

Dois homens pertencentes à comunidade cigana foram assassinados durante uma briga generalizada em uma festa de casamento em Barbacena, na região Central de Minas Gerais, na noite de sexta-feira (4).

O caso ocorreu na rodovia MGC-265, sem número, por volta de 18h. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que aproveitavam a festa em um estabelecimento fechado quando ouviram barulhos semelhantes a fogos de artifício.