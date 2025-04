Avó é presa por esquecer neta trancada em carro; bebê morreu

Uma avó foi presa e condenada a cinco anos de prisão por esquecer a neta, de sete meses, trancada dentro do carro, na Flórida, nos Estados Unidos. O caso aconteceu em 2022 e ela foi condenada neste ano de 2025.

Segundo o jornal local, New York Post, a avó, Tracey Nix, entrou em casa por volta das 14h, conversou com seu cachorro e foi tocar piano antes de se lembrar que sua neta ainda estava no carro, de acordo com o depoimento.