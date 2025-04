VÍDEO: Cachorro é encontrado nadando no canal de São Sebastião

Um cachorro foi encontrado nadando à deriva no meio do canal entre São Sebastião e Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, neste sábado (5). O animal estava visivelmente exausto e corria risco de afogamento. A condição do animal sensibilizou e mobilizou um emocionante resgate por marinheiro e usuários da travessia.

De acordo com testemunhas, a embarcação realizava a travessia quando os passageiros notaram o cachorro em meio às águas agitadas. Sem hesitar, um dos marinheiros pulou no mar e conseguiu resgatar o cão com o apoio de outros colegas e usuários da balsa.