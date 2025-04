Homem dorme embaixo de caminhão e morre atropelado em Caçapava

Um homem dormiu embaixo de um caminhão e acabou morrendo atropelado em Caçapava. O acidente aconteceu por volta de 19h45 de sexta-feira (4), na rua Trajano Álvaro Pereira, no Parque Residencial Alvorada/Vila Menino Jesus.

De acordo com informações, o motorista do caminhão não teve culpa, uma vez que não percebeu que havia uma pessoa deitada embaixo do veículo. Estava escuro no local e chovia no momento do acidente.