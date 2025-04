VÍDEO: Mais afetada, Ubatuba teve alagamentos e 15 árvores caídas

Outra árvore caiu na pista da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no km 73, o que ocasionou a interdição parcial da via até a remoção e limpeza. As demais quedas ocorreram sobre a via pública e a fiação elétrica.

Segundo a Defesa Civil, foi ofertado apoio com materiais de ajuda humanitária. A equipe local informou que será necessário o envio e está realizando o levantamento para verificar as quantidades a serem solicitadas. Não há relatos de feridos.