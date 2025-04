‘Hitler da Bahia' é preso por liderar jovens em estupro virtual

Conhecido no ambiente virtual como ‘Hitler da Bahia’, um jovem de 20 anos, soldado do Exército e lutador de jiu-jitsu, foi preso em novembro de 2024, em Salvador (BA), acusado de liderar o grupo virtual "Panela Country".

De acordo com a investigação do Ministério Público de São Paulo, Luis Alexandre Lessa liderava um grupo de adolescentes no Telegram que praticou estupro virtual, com incentivo à automutilação, pedofilia e "violência por diversão". A história foi revelada pelo UOL.