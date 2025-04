CCR interdita trechos da Rio-Santos devido ao acumulado de chuvas

A concessionária CCR RioSP interditou trechos da rodovia Rio-Santos devido ao alto volume de chuva nas últimas 24h. A interdição, que faz parte do protocolo de segurança da CCR RioSP, foi feita entre os km 428 e 542, nas regiões de Angra dos Reis (RJ), Paraty (RJ) e Mangaratiba (RJ).

As interdições deverão ser mantidas até as 12h deste sábado (5), quando há previsão de redução dos acumulados de chuva das últimas 24h.