Homens invadem hotel, ameaçam funcionário e roubam em Aparecida

Dois homens armados invadiram um hotel, em Aparecida, renderam o recepcionista, roubaram dinheiro e fugiram. Câmeras de segurança do hotel flagraram toda a ação criminosa. O roubo aconteceu na noite de quarta-feira (2), e ninguém ainda foi preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os dois homens estavam encapuzados quando invadiram a recepção do hotel, com armas nas mãos e apontadas para o funcionário, que não reage. Um deles toma o celular do funcionário e o obriga a deitar no chão. O outro revira o caixa e pega o dinheiro.