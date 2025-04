Ubatuba tem 7 dos 10 pontos com mais chuva no estado de São Paulo

De acordo com a Defesa Civil Estadual, Ubatuba tem o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas em todo o estado de São Paulo. A cidade tem 7 dos 10 pontos onde mais choveu no território paulista.

Veja a lista da Defesa Civil: