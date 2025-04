Família com bebê de 4 meses fica ilhada pelas chuvas em Ubatuba

Uma família com um bebê de quatro meses ficou ilhada pelo alagamento causado pelas fortes chuvas que atingiram Ubatuba na noite de sexta-feira (4).

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado às 23h15 em apoio à Defesa Civil do município para ocorrência de pessoas ilhadas, devido às fortes chuvas que assolaram a cidade de Ubatuba.