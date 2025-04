Mãe perde o filho em assalto e morre de tristeza um mês depois

Rosemeri de Moura, de 52 anos, faleceu pouco mais de um mês após a morte do filho, Vinicius de Moura Gomes da Silva, de 23 anos. A família atribui o agravamento de seu quadro de saúde ao impacto emocional causado pela perda do jovem, ocorrida durante uma tentativa de assalto em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Vinicius foi morto na noite de 1º de março, na Avenida Automóvel Clube, em Vilar dos Teles. Segundo relatos, criminosos atiraram contra o rapaz, que foi atingido pelas costas. O corpo foi encontrado no local, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.