PF finge que se rende, reage e mata bandido; VÍDEO

Um policial federal reagiu a uma tentativa de assalto e matou o criminoso na tarde desta sexta-feira (4), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O incidente foi registrado por um motorista que trafegava no local e gravou o momento em que o agente simulou rendição antes de efetuar os disparos.

Nas imagens, o suspeito — vestido com camisa branca e portando o que a Polícia Militar identificou como um simulacro de arma de fogo — abordou o policial, que estava fora do carro. O agente levantou as mãos, dando a impressão de estar se rendendo, mas, em seguida, virou de costas, caminhou até o veículo e, de forma discreta, sacou sua arma, atirando duas vezes contra o assaltante.