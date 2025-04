S. José com moradia popular, regularização e equilíbrio ambiental

A Câmara deve votar Emenda à Lei Orgânica que altera o artigo 258 da nossa “Constituição Municipal”. Atualmente, é proibido mudar a destinação de áreas públicas definidas nos loteamentos da cidade. A proposta é permitir que essa mudança possa ocorrer desde que sejam respeitadas as regras de uma lei complementar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para dar um exemplo: há muitos anos atrás, foi feito um loteamento “X” e foi definido que uma área seria uma praça. Se no futuro houver necessidade de construir uma creche ou posto de saúde nesse local, isso não poderá ser feito, mesmo que no bairro existam já várias outras praças. Através dessa Emenda à Lei Orgânica, poderia haver a alteração da destinação dessa área (é a chamada “desafetação”).