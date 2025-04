Andressa Urach faz revelação bombástica e choca a web, confira

Andressa Urach, ex-modelo e influenciadora digital, declarou em vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (3) sua intenção de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo nas eleições de 2026. A pré-candidata afirmou buscar um partido político alinhado ao centro ou centro-esquerda, evitando polarizações entre direita e esquerda.

Em suas redes, Urach solicitou indicações de siglas partidárias que permitam "trabalhar de verdade", priorizando legendas sem histórico recente de corrupção. "Quero algo que me identifique e que não esteja envolvido em tantos escândalos", explicou, pedindo orientação de seguidores com conhecimento político.