VÍDEO: Pescador captura peixe dourado gigante em rio

O dourado é considerado um dos peixes mais cobiçados pela pesca esportiva no Brasil, especialmente em rios de grande porte. Sua captura no Rio Arrudas, que corta a região metropolitana da capital mineira, chama atenção pelo tamanho do exemplar e pelas características do local.

A pesca do dourado é regulamentada por normas ambientais que variam conforme o período do ano e a região. Em Minas Gerais, a espécie está incluída na lista de peixes com restrições para captura, visando a preservação dos estoques pesqueiros.

*Com informações do Estado de Minas.