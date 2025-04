Cuidadora envenena bebê com soda cáustica e pega pena pesada

Uma trabalhadora de creche de 30 anos foi condenada a 25 anos de prisão por intoxicar mortalmente um bebê com soda cáustica em Lyon, na França. A sentença foi divulgada na última quarta-feira (2), após julgamento no qual a ré confessou o crime ocorrido em 2022.

Segundo o tribunal, a acusada misturou o produto químico – usado para limpeza de ralos e desentupimento de canos – à alimentação da criança. A vítima, de idade não divulgada, morreu após ingestão da substância corrosiva.