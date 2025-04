Abusou preso menor de idade e pediu para matar esposo

Elena Bardin, professora de 27 anos, foi presa em um centro de detenção juvenil no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Ela é acusada de abusar sexualmente de um adolescente sob custódia e de solicitar que o jovem assassinasse seu marido.

Durante uma operação policial, cartas trocadas entre a educadora e a vítima foram encontradas no quarto do adolescente. Os documentos revelam pedidos explícitos para o cometimento do homicídio. Além disso, investigações identificaram trocas de imagens de conteúdo sexual.