VÍDEO: Corpo esquartejado é encontrado em contêiner de lixo

As investigações apontam que um coletor de lixo, que trabalha em um condomínio local, descartou as partes humanas em sacos e caixas.

Um corpo esquartejado foi encontrado dentro de um contêiner de lixo no Riacho Fundo 1, região administrativa do Distrito Federal, nesta sexta-feira (4).

Câmeras de segurança registraram o homem, vestindo uma camiseta listrada em azul e vermelho, carregando um saco preto com roupas da vítima e descartando-o no contêiner. Ele passou por um policial militar antes de jogar o material.

Minutos depois, o mesmo coletor voltou ao local com uma caixa preta, que continha o tronco e as pernas do corpo, e a colocou no mesmo contêiner. Um morador notou sangue escorrendo da caixa e chamou a polícia.

O suspeito foi visto ainda levando uma segunda caixa, desta vez azul, com a cabeça, os braços e outra parte do tronco. Ele foi conduzido à 29ª Delegacia de Polícia (DP) para prestar esclarecimentos.