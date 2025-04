Tubarão brasileiro testa positivo para cocaína, confira

Pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) identificou, pela primeira vez, resíduos de cocaína e benzoilecgonina (subproduto da droga) em tubarões da espécie Rhizoprionodon lalandii, conhecidos como tubarão-bico-fino-brasileiro. O estudo analisou 13 animais capturados no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, entre setembro de 2021 e agosto de 2023.

Do total, 12 tubarões apresentaram sinais de metabolização da substância, indicando exposição contínua. Os cientistas associam a contaminação ao despejo de esgoto não tratado no mar, que carrega resíduos da droga descartados por usuários. O Brasil está entre os maiores consumidores globais de cocaína, agravando o problema.